La Paganelli ospita Seveso C’è voglia di riscatto
La Paganelli accoglie Seveso in un match che fa parte delle iniziative per il 60° anniversario di attività del Modena baseball. La partita segue un evento precedente, tenutosi il 4 aprile, che ha riscosso un buon riscontro tra il pubblico. La serie di incontri celebrativi prosegue con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati e ricordare i momenti significativi della storia sportiva del club.
Prosegue la serie di eventi per celebrare per i 60 anni di attività sportiva del Modena baseball, dopo il successo di pubblico già ottenuto lo scorso 4 aprile. Oggi il baseball gialloblù rende infatti omaggio ai presidenti del team negli ultimi 30 anni di serie A. Alle 14.30 allo stadio ’Torri’ di via Minutara sale sul monte per il lancio della pallina lo storico, e vulcanico, presidente Antonio Bochicchio. In serata, alle 19.30, la consorte Laila a ricordo di Gianni Malagoli, per il lancio. Per il lancio della pallina salgono poi sul monte gli ex presidenti Tinti, Gibertini. Storici dirigenti vincenti, con Due Coppe Europa Club, prima a Mosca poi Pamplona, una finale scudetto col Bologna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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