Donna decapitata a Scandicci il fermato è un 30enne senza fissa dimora
Un uomo di 30 anni, senza fissa dimora, è stato fermato per l’omicidio di Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni trovata decapitata a Scandicci. La vittima è stata ritrovata mercoledì mattina in un’area abbandonata di via Galilei, vicino all’ex Cnr. La polizia ha identificato il sospetto grazie alle testimonianze e ai rilievi sul luogo. La dinamica dell’omicidio resta ancora da chiarire, ma l’indagato è considerato gravemente indiziato. La comunità locale si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.
(Adnkronos) – E' un trentenne marocchino, senza fissa dimora, l'autore "gravemente indiziato" dell'omicidio di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44 anni, anche lei senza fissa dimora, trovata decapitata nella mattina di mercoledì 18 febbraio nell'area abbandonata dell'ex Cnr, in via Galilei a Scandicci. Su disposizione della Procura di Firenze, diretta dalla procuratrice Rosa Volpe, l'uomo.
