Donna decapitata a Scandicci il fermato è un 30enne senza fissa dimora

Un uomo di 30 anni, senza fissa dimora, è stato fermato per l’omicidio di Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni trovata decapitata a Scandicci. La vittima è stata ritrovata mercoledì mattina in un’area abbandonata di via Galilei, vicino all’ex Cnr. La polizia ha identificato il sospetto grazie alle testimonianze e ai rilievi sul luogo. La dinamica dell’omicidio resta ancora da chiarire, ma l’indagato è considerato gravemente indiziato. La comunità locale si chiede cosa abbia portato a questa tragedia.