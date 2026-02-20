Donna decapitata a Scandicci | l’uomo fermato è un 30enne senza fissa dimora Si indaga sul movente

A Scandicci, un uomo senza fissa dimora di 30 anni ha decapitato una donna, provocando shock tra i residenti. La polizia ha catturato il sospettato poco dopo l’omicidio, avvenuto in un appartamento del centro. La vittima, trovata senza vita con il capo mozzato, lavorava come assistente domiciliare. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire il movente e se ci siano stati eventuali precedenti tra i due. La comunità si chiede quale sia la ragione di un gesto così violento. La sparatoria ha lasciato tutti senza parole.

FIRENZE – Si chiama Issam Chlih, l'uomo di 30 anni, originario del Marocco, fermato ieri, 19 febbraio 2026, dalla Procura di Firenze per l'omicidio di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44 anni, trovata decapitata a Scandicci nella mattina di mercoledì 18 febbraio. L'uomo è un senza fissa dimora, come la vittima, e risulta irregolare sul territorio italiano. Su disposizione della Procura di Firenze, diretta dalla procuratrice Rosa Volpe, l'uomo è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto. Il comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, colonnello Luigi De Simone, che ha diretto le indagini con il coordinamento del sostituto procuratore Alessandra Falcone, ha sottolineato che "si è trattato di un crimine molto grave, particolarmente efferato" e che "sugli esiti delle risultanze investigative ci sono ancora in corso approfondimenti".