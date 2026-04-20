Barletta risale | dopo 11 anni i biancorossi tornano in Serie C
Dopo undici anni di attesa, la squadra di Barletta torna a disputare un campionato di Serie C. La città si prepara a celebrare questa promozione, che segna il ritorno del club nel calcio professionistico. La squadra ha raggiunto l’obiettivo a seguito di una stagione caratterizzata da vittorie e risultati importanti. La promozione consente alla formazione di affrontare un nuovo campionato con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre di livello nazionale.
La città di Barletta festeggia il ritorno nel calcio professionistico dopo un periodo di attesa durato undici anni. La vittoria ottenuta in trasferta contro l’Heraclea ha permesso ai biancorossi di conquistare la promozione in Serie C con due giornate di anticipo rispetto alla conclusione del girone H di Serie D. L’identità sportiva di una città che ritrova le sue radici. Il successo ottenuto sul campo rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo per il tessuto sociale locale, segnando il terzo ritorno della squadra tra i professionisti. Questo traguardo mette fine a un lungo decennio di purgatorio calcistico, permettendo al club di proiettarsi verso obiettivi più ambiziosi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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