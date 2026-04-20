A Barletta, le forze dell'ordine hanno fermato una persona in relazione all'omicidio di un uomo senza fissa dimora avvenuto recentemente in città. La Procura della Repubblica di Trani ha emesso un decreto di fermo, e i carabinieri hanno eseguito l'arresto. Al momento, si attende un'ulteriore comunicazione ufficiale sulle indagini e sui dettagli dell'episodio.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un senza fissa dimora di 47 anni, ritenuto responsabile (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) di un violento pestaggio, maturato per futili motivi e costato la vita a un senza fissa dimora di 49 anni, deceduto nel pomeriggio di sabato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Barletta. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, l’aggressione fatale si è verificata nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, quando l’uomo ha rintracciato la vittima per strada e l’ha colpita con estrema violenza.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Barletta: omicidio del clochard, un fermato Carabinieri

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