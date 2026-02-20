Omicidio a Scandicci | fermato un uomo per la morte della clochard tedesca

A Scandicci, un uomo è stato arrestato in relazione all’omicidio della donna tedesca di 44 anni, trovata decapitata il 18 febbraio in un’area abbandonata vicino all’ex Cnr. La polizia ha individuato il sospetto dopo alcune indagini e testimonianze raccolte sulla scena del crimine. La vittima abitava in città ed era conosciuta per la sua condizione di senzatetto. Le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire le motivazioni del delitto e il suo collegamento con il fermo odierno.

Il ritrovamento del corpo nell'area ex Cnr. C'è un fermo per l'omicidio della donna tedesca di 44 anni trovata decapitata il 18 febbraio nell'area ex Cnr di Scandicci, alle porte di Firenze. La Procura del capoluogo toscano ha disposto il fermo di un uomo di origine nordafricana, gravemente indiziato di omicidio volontario. L'uomo si trova attualmente ricoverato in ospedale, sotto stretta sorveglianza e piantonamento. Le tracce di sangue e le armi sequestrate. Il sospettato era stato individuato dai carabinieri poco prima del ritrovamento del cadavere mentre si trovava in evidente stato di agitazione.