niscemi arrivano i contributi a stromboli ripartono i lavori

Una frana avvenuta a Niscemi ha causato danni significativi alle strade e alle abitazioni. Per intervenire, sono stati stanziati i primi fondi pubblici, che permetteranno di avviare le operazioni di messa in sicurezza. La notizia arriva dopo settimane di attese e preoccupazioni tra i residenti. Intanto, a Stromboli si riprendono i lavori di riparazione delle strutture danneggiate. Le attività di ricostruzione proseguono senza sosta.

A quasi un mese dalla devastante frana che ha messo in ginocchio Niscemi, arrivano i primi contributi. Oggi saranno liquidati 78 assegni da circa 800 euro ciascuno destinati ai nuclei costretti a lasciare le abitazioni ricadenti nella zona rossa. Le somme sono state accreditate dal Dipartimento regionale della Protezione civile e trasferite al Comune, che ha completato l’istruttoria per i primi beneficiari. A darne notizia è stato il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina. «Questo - ha detto - è un record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Stromboli, danni del ciclone Harry: ripartono i lavori per riaprire il molo e salvare la stagione turisticaIl maltempo causato dal passaggio del ciclone Harry ha provocato danni ingenti al porto di Stromboli, rallentando le attività turistiche.

Stromboli protagonista al BIT 2026: Pro Loco Amo Stromboli punta su turismo integrato e strategie digitali per le Eolie.Stromboli torna protagonista al BIT 2026.

Tgs. . Arrivano dal Governo oltre un miliardo di euro per i territori colpiti dal ciclone Harry. Fondi anche per la frana di Niscemi: emessi i primi 150 mandati di pagamento per sostenere chi ha perso la casa. Donata Calabrese - facebook.com facebook

