Muore investito dal bus davanti alla stazione | tragico incidente in piazza Moro a Bari

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, vicino al capolinea degli autobus. Un pedone è stato investito da un autobus e ha perso la vita sul colpo. La scena si è svolta davanti alla stazione, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine presenti sul luogo. Le autorità stanno ancora ricostruendo l’accaduto.

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, nei pressi del capolinea degli autobus. Intorno alle 17:45, un pedone è rimasto coinvolto in un sinistro con un un bus urbano di Amtab. L'uomo, trasferito d'urgenza in ospedale è morto questa mattina. Secondo quanto comunicato dall'azienda di trasporto pubblico barese, "l'episodio si è verificato nel corso di una manovra effettuata dal mezzo". La dinamica dell'incidente è attualmente "al vaglio della Polizia Locale", intervenuta sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità. L'autista del bus, come riferito nella nota ufficiale, "si è fermato immediatamente e, insieme ad altri colleghi presenti, ha prestato i primi soccorsi, provvedendo contestualmente ad allertare il servizio di emergenza 118".