In vista della partita contro il Como, il tecnico ha confermato Barella come titolare, smentendo le voci di addio e le critiche recenti. Il giocatore, considerato un elemento chiave della squadra, è stato scelto per scendere in campo anche nella prossima gara, rafforzando così la sua posizione nel progetto tecnico. La decisione arriva dopo alcuni commenti contrastanti e discussioni sul suo ruolo all’interno del team.

di Alberto Petrosilli Barella è il punto fermo dell’Inter di Chivu per il presente e per il futuro: il centrocampista sarà titolare anche domani contro il Como. L’ Inter di Cristian Chivu ritrova il suo motore instancabile nel momento decisivo. Nicolò Barella, reduce da prestazioni opache e dalla delusione azzurra, è tornato a livelli assoluti, trascinando i nerazzurri con gol (pesanti quelli contro Roma e Cagliari) e assist fondamentali, come nell’andata contro il Como. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Barella, l’inamovibile di Chivu: gol, assist e leadership per blindare scudetto e Coppa Italia. Secondo Tuttosport, il centrocampista sardo è il cuore pulsante del progetto Oaktree.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella, critiche e voci di addio spazzate via: messaggio chiaro di Chivu. E contro il Como…

Notizie correlate

Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di essere competitivi»Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo...

Chivu avvisa la squadra, dopo Cremonese Inter: il messaggio è chiaro! In vista del futurodi Redazione Inter News 24Chivu ha mandato un chiaro messaggio alla squadra dopo la trasferta di Cremona, per il proseguo del campionato! Il successo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il Milan è nel futuro: le novità in società possono fare da preludio ad una svolta epocale alla voce sponsor; Ieri pranzo tra Allegri e Furlani: cosa ha chiesto il tecnico e la volontà del Milan, il retroscena; Tra stop precauzionale e mercato: l'esclusione di Bastoni ha un motivo preciso; Inter scaramantica? Chivu al lavoro su un fondamentale già noto a Como: le ultime in vista del Cagliari.

Barella incanta, un top club bussa all’Inter: scambio alla pariBarella protagonista dei rumors di calciomercato Inter. Il Real Madrid pensa ad uno scambio alla pari con Camavinga ... interlive.it

Barella criticato, ma i dati raccontano altro: è il miglior centrocampista in Serie A?Le ottime prestazione di Barella riaccendono un dibattito sulla stagione del centrocampista sardo, visti i suoi straordinari numeri. spaziointer.it

TS - Mercato #Inter, rivoluzione a centrocampo ma la certezza è Barella: la fiducia di Chivu è in un dato x.com

Thuram & Barella: l’Inter ritrova i suoi trascinatori Marcus Thuram è in stato di grazia: a segno per la terza partita consecutiva, con 4 gol nelle ultime 3 e quota 11 in campionato. Per il terzo anno di fila supera la doppia cifra, entrando in una cerchia ristrett - facebook.com facebook