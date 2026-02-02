Dopo la gara contro la Cremonese, Chivu ha parlato chiaro alla squadra. Ha sottolineato che serve più attenzione e determinazione per affrontare il proseguo del campionato. I giocatori sanno cosa devono migliorare e ora devono mettere in pratica quanto detto in campo.

Inter News 24 Chivu ha mandato un chiaro messaggio alla squadra dopo la trasferta di Cremona, per il proseguo del campionato!. Il successo ottenuto dall’Inter contro la Cremonese ha lasciato in dote non solo tre punti fondamentali per la classifica, ma anche un messaggio di profonda maturità che arriva direttamente dallo spogliatoio. Al centro della scena c’è Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno protagonista del Triplete nerazzurro e oggi tecnico emergente con una spiccata dote comunicativa, che ha voluto mantenere i piedi per terra nonostante l’entusiasmo travolgente. Le parole del tecnico: merito e prudenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu avvisa la squadra, dopo Cremonese Inter: il messaggio è chiaro! In vista del futuro

Approfondimenti su Cremonese Inter

Di Gregorio celebra la vittoria della Juventus contro la Cremonese, commentando sui social con un messaggio diretto alla squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Chivu alza l'attenzione e avvisa l'Inter: Il Bodo sa punire le big. Purtroppo manca...; Chivu non si nasconde: L'obiettivo era finire tra le prime otto...; Chivu: Il Borussia Dortmund è una squadra che sta bene; Il peggio per l'Inter a Bodo non sono le temperature o il campo: l'ex allenatore avverte la squadra di Chivu.

Il messaggio di Chivu. Il tecnico arrabbiato come mai prima. Continuerà a chiedere 2 coseIl tecnico nerazzurro vede crescere la squadra a cui chiederà sempre due cose ... msn.com

Chivu alza l'attenzione e avvisa l'Inter: Il Bodo sa punire le big. Purtroppo manca...L’Inter pesca i norvegesi per la sfida di Champions, valida per l'accesso agli ottavi. Si giocherà su campo sintetico ... tuttosport.com

IL TIFOSO CHE HA COLPITO AUDERO IN CREMONESE-INTER HA PERSO TRE DITA Questi gli aggiornamenti riportati da gazzetta.it e da Davide Bernardi durante la puntata di 'Fuoriclasse su DAZN' Pare infatti che il colpevole del lancio del petardo co - facebook.com facebook

Cremonese-Inter, Chivu: "Credo in Frattesi, non vedo l'ora che il calciomercato finisca" #SkySport #SkySerieA x.com