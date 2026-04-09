Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro il Como. Ha parlato dell’abbraccio con Barella, condividendo un episodio che riguarda i momenti in campo. Inoltre, ha commentato il messaggio post Roma, sottolineando la forte determinazione della squadra nel voler mantenere alta la competitività. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza di trasmettere energia e fiducia in vista della prossima sfida.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili! Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di essere competitivi»

Chivu a Dazn: «Vi spiego il perché di Akanji davanti la difesa nel finale, c’è tanta voglia di essere competitivi»Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio?...

Inter, Chivu nel post gara: «Ci abbiamo provato in tutti i modi. Purtroppo in Champions non siamo riusciti ad essere competitivi»Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e...

Temi più discussi: La notte di Bastoni: l'ovazione di San Siro e l'abbraccio di Barella dopo il gol; Il riscatto di Barella: goal e lacrime in Inter-Roma, il centrocampista corre ad abbracciare Bastoni a bordo campo; Il gol, le lacrime, l'abbraccio con Bastoni: Barella è tornato al centro dell'Inter; Bastoni torna sui social: gli applausi, l'abbraccio con Barella e il sostegno della moglie Camilla.

Chivu e la rivelazione sul gruppo Inter: Qui cose sottovalutate: spesso ci si dimentica che...L'abbraccio con Barella dopo il gol con la Roma ha un grandissimo significato: ne ha parlato anche Cristian Chivu nell'intervista a Sky ... msn.com

L’Inter spazza via la Roma, il messaggio della moglie di Barella emoziona anche lady BastoniBarella e Bastoni hanno risposto sul campo alle critiche dopo la disfatta della Nazionale. Tutta la gioia nella vittoria con la Roma. golssip.it

#Chivu a Sky: “Nessun fioretto per lo Scudetto. Non sono scaramantico: credo nel mio lavoro e in quello che posso dare. Sono sempre riuscito a essere me stesso, senza mettere maschere come ti può offrire questo mondo. Alleno un gruppo speciale: ci voglia x.com

Le parole di Cristian Chivu: dall'energia ritrovata al fioretto in caso di Scudetto - facebook.com facebook