Il presidente di un partito di destra francese ha espresso il suo apprezzamento per la premier italiana, ritenendola un alleato importante per modificare le modalità di gestione dell’Unione europea. Con questa dichiarazione, ha indicato la volontà di stringere un’alleanza tra i due paesi per influenzare le politiche europee e promuovere un cambiamento nel funzionamento delle istituzioni comunitarie.

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, guarda all’Italia e alla premier Giorgia Meloni come a un alleato chiave per “cambiare radicalmente il funzionamento dell’Unione europea”. In un’intervista a Quarta Repubblica su Retequattro, il leader francese ha delineato la sua visione in vista delle elezioni presidenziali del 2027, puntando su un’Europa delle nazioni, nuove politiche migratorie e un rilancio economico fondato su crescita, industria e produzione. Bardella: “Macron ha rovinato l’immagine della Francia in Europa”. Bardella ha indicato nella premier italiana e nel vicepremier Matteo Salvini “una stabilità ritrovata per l’Italia” e una “nuova leadership sullo scacchiere europeo”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bardella boccia Macron e lancia l’asse con Meloni: “Cambieremo l’Europa insieme”

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