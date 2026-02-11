La sinistra italiana critica duramente l’incontro tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz, che si è tenuto a sorpresa prima del vertice sulla competitività. La presenza dei due leader ha fatto discutere, perché sembra segnare un passo verso un rafforzamento dei legami tra Roma e Berlino, lasciando intendere una certa distanza da Parigi. La giornata si è conclusa con molte domande sulla piega che prenderanno le alleanze europee nei prossimi mesi.

Il pre-vertice a sorpresa tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz in vista del retreat sulla competitività che si terrà domani, giovedì 12 febbraio, al castello di Alden Biesen certifica il successo di quello che la presidente del Consiglio considera solo il primo round della partita: aver sostituito Roma a Parigi nella relazione preferenziale con Berlino. Il documento redatto tra i due capi di governo delle due più grandi manifatture europee - a suon di semplificazioni e monitoraggio dell’iter legislativo, abbattimento delle barriere interne, attenzione alle Pmi - rappresenta anche un manifesto politico che va in direzione contraria alla ricetta di Emmanuel Macron per “il risveglio europeo” sul debito comune europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “No all’asse Meloni-Merz”: la sinistra italiana tifa Macron

Approfondimenti su Meloni Merz

A Bruxelles, Meloni e Merz si incontrano in un vertice che potrebbe influenzare il futuro dell’Ucraina e dell’Europa.

L'incontro tra la premier Meloni e il leader Merz a Roma ha affrontato temi rilevanti come la politica internazionale, con Meloni che ha espresso il suo supporto a Trump e ha commentato sulla questione di Gaza.

Ultime notizie su Meloni Merz

Argomenti discussi: Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse italo-tedesco non ci sta; Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità; Meloni e il futuro dell'Europa: Non c'è più tempo. Roma sembra aprire anche al superamento dell'unanimità; Lo strappo di Merz e Meloni con Macron: vertice ristretto a Bruxelles e stop super-caccia francese.

Asse con Merz su industria e difesa: le prossime mosse di Meloni per incunearsi tra Parigi e BerlinoDomani il vertice sulla concorrenza prima del Consiglio Ue. Obiettivo: al tavolo almeno 14 Paesi. Ma sulla premier pesa l’incognita Trump ... repubblica.it

UE, Conte: asse Meloni-Merz è anti-italiano, ci porta in vicolo ciecoRoma, 11 feb. (askanews) – Sono molto preoccupato. Lo ha scritto sui suoi canali ... msn.com

Giorgia Meloni + Friedrich Merz: il quotidiano svizzero Neue Zurcher Zeitung ha coniato il neologismo #Merzoni per "il nuovo Dream Team che vuole rimettere in sesto l’Europa". Si parla di una svolta politica: aggirare l’unanimità con la cooperazione rafforzata - facebook.com facebook

Meloni e Merz, Draghi, Giorgetti e l’Europa grande potenza. Verso svolta anche a destra intervista a @ilsussidiario x.com