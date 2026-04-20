Bara dissotterrata per rubare ori e gioielli militari sulle tracce dei malviventi

Nella notte, un gruppo di malviventi ha dissotterrato una bara nel tentativo di rubare ori e gioielli custoditi nel corredo funerario di una salma. Le indagini condotte dai militari hanno riscontrato che gli autori dell’intervento, avvenuto con grande precisione, probabilmente conoscevano già la posizione dei beni nascosti nella tomba. Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare i responsabili e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

TAVIANO - I sospetti e i primi riscontri hanno messo in luce che gli autori del raid notturno, per profanare una tomba e rubare dei preziosi del corredo funerario della salma, hanno agito con molta probabilità avendo acquisito delle informazioni precise sulla presenza dei gioielli all’interno.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Carabinieri inseguono l’auto dei ladri, incidente e due militari feriti a Spoleto: preso uno dei malviventiUn inseguimento notturno tra due regioni, chilometri percorsi a velocità sostenuta e un epilogo segnato da un incidente stradale. Caso Pamela Genini, tracce biologiche su corpo e baraNuovi accertamenti sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano nell’ottobre 2025 e la cui tomba è stata profanata nel cimitero...