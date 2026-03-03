Carabinieri inseguono l’auto dei ladri incidente e due militari feriti a Spoleto | preso uno dei malviventi

Durante la notte a Spoleto, i carabinieri hanno inseguito un’auto sospetta, culminando in un incidente che ha ferito due militari. Nel corso dell’intervento è stato arrestato uno dei ladri coinvolti. L’inseguimento ha attraversato due regioni, con i veicoli che hanno percorso diversi chilometri a velocità elevata.

Un inseguimento notturno tra due regioni, chilometri percorsi a velocità sostenuta e un epilogo segnato da un incidente stradale. È quanto accaduto tra Marche e Umbria, dove un’operazione dei carabinieri si è conclusa nei pressi di Spoleto con il fermo di uno dei presunti responsabili di un furto in abitazione, mentre altri due complici sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne. Tutto ha avuto origine a Matelica, centro dell’entroterra marchigiano, dove nella serata precedente tre malviventi avrebbero messo a segno un colpo all’interno di un’abitazione privata. L’allarme ha fatto scattare immediatamente le ricerche da parte dei militari della compagnia di Camerino, che si sono messi sulle tracce del veicolo utilizzato per la fuga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

