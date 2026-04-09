Sono in corso nuovi accertamenti nel caso di Pamela Genini, una donna di 29 anni uccisa a coltellate a Milano nell’ottobre 2025. La sua tomba, situata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, è stata recentemente profanata. Le indagini si concentrano sull’analisi di tracce biologiche trovate sul corpo e sulla bara, per chiarire eventuali dettagli sulla vicenda.

Nuovi accertamenti sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano nell’ottobre 2025 e la cui tomba è stata profanata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Durante l’autopsia eseguita l’8 aprile sono state prelevate tracce biologiche sia sul corpo sia sulla bara, da cui ignoti hanno trafugato la testa della vittima. Il materiale sarà ora analizzato dai carabinieri del RIS dei Carabinieri e dagli esperti del Labanof – Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’ Università degli Studi di Milano, con l’obiettivo di estrarre il DNA e verificare la presenza di eventuali profili genetici estranei. L’autopsia e gli esami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Pamela Genini, tracce biologiche su corpo e bara

Autopsia sul corpo di Pamela Genini: prelevate tracce biologiche. La madre: “Dolci ossessionato da lei”Durante l'autopsia effettuata ieri sul corpo di Pamela Genini, a cui ignoti hanno tagliato e portato via la testa, sono state prelevate tracce...

Pamela Genini tomba profanata e testa tagliata: caccia alle tracce biologicheNon c'è pace nemmeno da morta per Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo ex compagno lo scorso ottobre.

Temi più discussi: Domani l’autopsia sul corpo decapitato di Pamela Genini: Cercare tracce biologiche; Pamela Genini e la tomba profanata, l'ex fidanzato scrive una lettera: Se mi succede qualcosa non è suicidio; Pamela Genini, caccia a chi ha profanato il cadavere: qualcuno ha lasciato candele sulla tomba. Indaga l'esperta del caso Garlasco; Pamela Genini profanata, caccia alle tracce biologiche con il Ris e il laboratorio dell'anatomopatologa Cattaneo.

Caso Pamela Genini, tracce biologiche su corpo e baraNuovi accertamenti sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano nell’ottobre 2025 e la cui tomba è stata profanata nel cimitero di ... thesocialpost.it

Pamela Genini: tracce biologiche, residui metallici e candele misteriose. Cristina Cattaneo (del caso Garlasco) al lavoroIl caso di Pamela Genini, uccisa a Milano e profanata nel cimitero di Strozza, entra in una fase decisiva. Gli investigatori stanno esaminando tracce biologiche, Dna, pollini e residui ... leggo.it

Il caso di Pamela Genini, uccisa a Milano e profanata nel cimitero di Strozza, entra in una fase decisiva. Gli investigatori stanno esaminando tracce biologiche, Dna, pollini e residui metallici sul feretro della 29enne, per ricostruire quanto accaduto dopo la mort - facebook.com facebook

Profanata la tomba di Pamela Genini, la bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella" x.com