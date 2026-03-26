Viaggio nel campo nomadi di Poggioreale | tra fumo tossico auto fantasma e un' aggressione

I carabinieri hanno effettuato un intervento nel campo nomadi situato in via del Macello a Poggioreale. Durante l’operazione, sono stati riscontrati problemi legati alla presenza di fumo tossico e a veicoli abbandonati. Inoltre, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto alcuni presenti nell’area. L’attività di controllo ha coinvolto più uomini e ha portato a diverse verifiche sul territorio.

Difficile operazione portata a termine dai carabinieri. Ci sono stati anche un arresto e diverse denunce Una complessa attività di controllo è stata svolta dai carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, a Poggioreale. L’operazione si è svolta all’interno dell’area sotto la sopraelevata che collega Napoli ai comuni vesuviani, in un contesto segnato da degrado ambientale e roghi di rifiuti. Nel corso del servizio straordinario, effettuato dai militari della compagnia Napoli Poggioreale, sono stati sequestrati 21 veicoli tra auto e furgoni risultati privi di assicurazione, abbandonati oppure cancellati dal Pra ma ancora in circolazione all’interno dell’insediamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Viaggio nel campo nomadi di Poggioreale: tra fumo tossico, auto fantasma e un'aggressione Articoli correlati Leggi anche: Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce Roma, controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi: sequestrate 5 autoRoma, 24 gennaio 2026 – In un’azione coordinata e capillare, i carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei colleghi del Gruppo di... Tutto quello che riguarda Viaggio nel campo nomadi di Poggioreale... Temi più discussi: Mongolia, Viaggia con Carlo nella terra dei nomadi; Blitz della polizia al campo nomadi: attrezzi rubati per migliaia di euro; Tentano di estorcere 370mila euro a don Albino Bizzotto (Beati costruttori), 6 in carcere, blitz nei campi nomadi. Viaggio nel campo nomadi di Poggioreale: tra fumo tossico, auto fantasma e un'aggressioneUna complessa attività di controllo è stata svolta dai carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, a Poggioreale. L’operazione si è svolta all’interno dell’area sotto la sopraelevata che collega ... napolitoday.it Napoli, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 veicoli sequestrati, un arresto e degrado diffuso sotto la tangenzialeControlli a tappeto nel campo nomadi di via del Macello, a Poggioreale, un’area nascosta sotto i piloni della statale. ilgazzettinovesuviano.com Infiniti Mondi: il viaggio nella poetica di De André fino al 2 giugno a Palazzo Fruscione - facebook.com facebook Solo sei uomini su dieci comprendono sempre il rifiuto del partner. Viaggio nei dati dell’ultima indagine sui costumi sessuali del Censis, dove la modernità fatica a cancellare vecchi stereotipi x.com