Napoli maxi operazione nel campo nomadi | sequestrati 21 veicoli

A Napoli, è stata condotta una vasta operazione nel campo nomadi durante la quale sono stati sequestrati 21 veicoli. Nelle vicinanze si trovano giocattoli di bambini e carcasse di animali lasciate sotto il sole. L'intervento ha coinvolto le forze dell'ordine in un'azione mirata a controllare la zona. La presenza di oggetti e resti animali è visibile nelle aree interessate.

I giocattoli dei bambini a pochi passi da queste carcasse di animali abbandonate sotto il sole. I carabinieri, con tanto di mascherine, sono tornati in questo campo nomadi in via Macello, che sorge sotto i piloni di questa strada statale, nel quartiere Poggioreale zona ad est di Napoli, non lontano dalla stazione centrale di piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, maxi operazione nel campo nomadi: sequestrati 21 veicoli Articoli correlati Leggi anche: Terra dei Fuochi: maxi operazione sequestra 11 aziende e 3 veicoli nel traffico illecito. Leggi anche: Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce Tutti gli aggiornamenti su Napoli maxi operazione nel campo nomadi... Temi più discussi: Napoli, controlli nei campi rom a Poggioreale: sequestrati rifiuti pericolosi e identificate 47 persone; Secondigliano, maxi blitz antidroga: 11 arresti e smantellata piazza di spaccio; Maxi operazione tra Napoli e provincia, scoperti 8 falsi chirurghi estetici: alcuni con il Reddito di Cittadinanza; Maxi truffa sul Superbonus nel Bresciano: sequestrati crediti fittizi per oltre 3,5 mln di euro e 5 denunciati. Maxi-blitz nel Campo Rom: tutti identificatiI controlli hanno interessato in particolare il campo rom di via Grimaldi, a ridosso del Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia locale dei Carabinieri, ... ilfattovesuviano.it Poggioreale, maxi blitz nel campo rom: sequestrati 500 mq di rifiuti specialiNAPOLI – Proseguono senza sosta i controlli a largo raggio dei carabinieri nei campi rom di Napoli e provincia. L’obiettivo è duplice: da un lato Controlli nei campi rom: sequestrati 500 mq di rifiuti ... marigliano.net Diteci la vostra sulla 10 #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook #Lukaku lascia ritiro nazionale ma resta in Belgio: #Napoli irritato. Le news #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com