Bancomat dei fondi pubblici | Antonella Russo chiede la testa di Amata e l’addio al governo Schifani
Un nuovo sviluppo nel panorama politico siciliano si è verificato con il rinvio a giudizio di un’assessora regionale al Turismo, appartenente a un partito di centrodestra. La decisione ha suscitato reazioni forti e richieste di dimissioni da parte di un’altra figura politica, che ha anche annunciato l’intenzione di lasciare l’attuale governo. La vicenda si inserisce nel contesto delle elezioni comunali in corso nella città.
Il rinvio a giudizio dell’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d’Italia, scuote il quadro politico siciliano e diventa terreno di scontro anche nella campagna elettorale per il Comune di Messina. A intervenire con toni durissimi è Antonella Russo, candidata sindaca.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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