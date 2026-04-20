Bancomat dei fondi pubblici | Antonella Russo chiede la testa di Amata e l’addio al governo Schifani

Un nuovo sviluppo nel panorama politico siciliano si è verificato con il rinvio a giudizio di un’assessora regionale al Turismo, appartenente a un partito di centrodestra. La decisione ha suscitato reazioni forti e richieste di dimissioni da parte di un’altra figura politica, che ha anche annunciato l’intenzione di lasciare l’attuale governo. La vicenda si inserisce nel contesto delle elezioni comunali in corso nella città.