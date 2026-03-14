Amministrative inchieste e gestione dei fondi per il ciclone Harry | le stoccate del Pd al governo Schifani

Il Partito Democratico ha promosso incontri a livello regionale per unire le forze del Centrosinistra e del Campo Progressista, mentre si susseguono inchieste sulle amministrative e sulla gestione dei fondi legati all’emergenza causata dal ciclone Harry. Il partito ha anche rivolto critiche all’operato del governo Schifani, evidenziando le tensioni politiche in corso.

Barbagallo: "Siamo in presenza di una distorta ricerca del consenso di chi occupa i posti di potere. E’ questo il vero e unico filo conduttore che caratterizza il Centrodestra" “In questi mesi il Pd si è fatto promotore, a livello regionale, di riunire le forze politiche del Centrosinistra, del Campo progressista. Abbiamo iniziato a discutere sulle prossime elezioni amministrative. E con grande forza di volontà siamo riusciti a definire una coalizione che si presenterà compatta nei 5 comuni più popolosi al voto cioè Messina, Marsala, Agrigento, Augusta e Termini”. Così il segretario del Pd Sicilia Anthony Barbagallo nella sua relazione alla... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: VIDEO | Ciclone Harry, Schifani accoglie Salvini: "Colpito dalla devastazione, i fondi del ponte non si toccano" Leggi anche: VIDEO | Ciclone Harry, Schifani accoglie Salvini e taglia corto sui fondi: "Quelli del ponte non si toccano" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amministrative inchieste e gestione dei... Discussioni sull' argomento Ceccano perde quasi 2 milioni di euro per il centro socio-educativo di Di Vittorio; Déjà-vu L’ennesimo scandalo nella sanità siciliana, e la domanda che nessuno vuole farsi davvero; Sistema Cotronei, chiesto il rinvio a giudizio per i 14 indagati. Il 12 maggio l'udienza preliminare - NOMI; Sedici anni senza un assessore alla Sanità. Verso le Amministrative: Moncalieri scopre il candidato per il centrodestra - facebook.com facebook