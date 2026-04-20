banco sporgente | SANZIONE

Il Comune di Firenze ha ottenuto una decisione favorevole dal Tar riguardo alla sospensione della concessione del banco sporgente nel mercato di San Lorenzo. La sentenza ha portato alla sospensione delle attività del banco interessato, mentre il mercato di San Lorenzo rimane chiuso al pubblico. La vicenda si inserisce in un procedimento legale avviato tra le autorità comunali e un soggetto titolare della concessione.

Concessione sospesa al mercato di San Lorenzo, il Comune di Firenze vince al Tar contro l’ambulante. Oggetto del contendere era una delibera del 10 settembre dell’anno scorso con cui la Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche di Palazzo Vecchio, aveva stoppato il titolo per trenta giorni all’attività, dopo che durante dei controlli da parte del Comune, l’esercizio era stato trovato sprovvisto dei cartellini indicanti i prezzi al pubblico della merce in vendita. Il banco era risultato inoltre più ampio dei 6 metri quadrati previsti dalla concessione, trattandosi di esercizio in area Unesco, e questo aveva comportato un secondo provvedimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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