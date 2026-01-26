Sangiuliano annullata sanzione Ranucci

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta alla Rai dal Garante della Privacy. La multa riguardava la diffusione di un audio tra l'ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, trasmesso da Report. Questa decisione evidenzia l’importanza delle valutazioni giuridiche nelle questioni di privacy e tutela dei dati personali.

15.30 Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione di un audio tra l'ex ministro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Ad annunciarlo il conduttore Ranucci, che in un post scrive: per il Tribunale "era legittimo trasmetterlo.I magistrati sottolineano inoltre che il Garante ha svolto le indagini fuori dai tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato -conclude Ranucci- nei contenuti e nella forma".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su sangiuliano annullata

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai, riguardante la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Federica Corsini, trasmesso da Report.

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su sangiuliano annullata

Argomenti discussi: Ranucci, annullata la sanzione del Garante Privacy sul caso Sangiuliano; Meloni a Tokyo, regalo e selfie manga con Takaichi; In Iran le madri hanno finito le lacrime; Dalla strage all’interrogatorio, le dieci ore di buco di Moretti. Tentò di inquinare le prove.

Ranucci, annullata la sanzione del Garante della Privacy sul caso SangiulianoIl Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro gennaro Sangiuliano e la moglie Feder ... ansa.it

Report, i giudici annullano la sanzione del Garante sulle chat di SangiulianoÈ stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione, ... iltempo.it

Caso Siri–Report, sanzione annullata: il Garante Privacy ha agito oltre i termini La multa inflitta dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del caso Siri–Report è stata dichiarata non valida perché adottata oltre i limiti temporali previsti. È quant - facebook.com facebook