Caso piazza Europa Nessuna sanzione | Non è democrazia

In merito alla situazione di piazza Europa, le autorità non hanno ancora inflitto sanzioni. Un rappresentante ha dichiarato che si spera vengano applicate tutte le misure previste dalla legge, senza sconti o ambiguità. La questione riguarda l'occupazione dello spazio pubblico e le eventuali conseguenze legali, mentre le istituzioni sono ora coinvolte nel valutare i provvedimenti da adottare.

"Adesso che anche le istituzioni stanno valutando le sanzioni per l' occupazione di piazza Europa, mi auguro che vengano applicate tutte le misure previste dalla legge, senza sconti e senza ambiguità". Così Claudiu Stanasel, candidato sindaco della Lega e già vicepresidente del Consiglio comunale di Prato, interviene dopo le notizie secondo cui sono al vaglio provvedimenti nei confronti di chi ha occupato la piazza fin dalla vigilia delle manifestazioni. In particolare Stanasel si riferisce all'occupazione organizzata dai Sudd Cobas venerdì in piazza Europa. Occupazione che è andata avanti fino a sabato in modo da impedire al Comitato Remigrazione di fare il presidio nella piazza che la Prefettura aveva deciso di assegnargli.