Bambino morto in piscina l' avvocato | Il bocchettone senza griglia La famiglia chiede giustizia

Un bambino è deceduto in una piscina e l’avvocato della famiglia ha riferito che il bocchettone dell’impianto non era dotato di una griglia di protezione. La famiglia ha espresso il desiderio che siano chiarite le responsabilità e che venga fatta giustizia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sulla conformità delle strutture alle normative di sicurezza. La tragedia ha suscitato molta attenzione nelle comunità locali.

“La famiglia ora è chiusa in un dolore immenso per la perdita tragica di un figlio, quello che chiede è che venga fatta giustizia. Solo due settimane fa a Rimini si è verificata una storia analoga, vittima sempre un bambino, e nessuno ha sentito il dovere di controllare se nella propria struttura.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettoneUn bambino di 7 anni, originario dei Roma, è morto annegato nella piscina di un complesso alberghiero alle terme di Suio, nel territorio di... Bambino morto in piscina oggi a Suio Terme, ipotesi bocchettone: tragedia in un hotel di CastelforteBambino morto in piscina a Suio Terme, cosa è successo nel pomeriggio Un pomeriggio di vacanza si trasforma in tragedia nel sud pontino, dove un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo; Bimbo morto in piscina a Latina, l'avvocato: 'Bocchettone era senza griglia'; Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone. Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezzaC'è poi la questione del bocchettone della vasca in cui si trovava Gabriele. Per il legale della famiglia la griglia non era presente e il bocchettone era libero e, secondo quanto raccontato dai ... tgcom24.mediaset.it Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza»Pietrificati dal dolore chiedono solo giustizia e che questa, per arrivare a spiegare il «perché», il «come» e per «colpa di chi», sia veloce e ... ilmattino.it Il caso del bambino morto durante un'operazione al braccio si muove anche la Regione facebook Rovigo, bambino morto a due anni, padre: "Me l'hanno ammazzato" #rovigo tgcom24.mediaset.it/cronaca/rovigo… x.com