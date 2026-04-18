Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone

Un bambino di sette anni è deceduto a causa di un annegamento nella piscina di un complesso alberghiero situato alle terme di Suio, nel territorio di Castelforte, in provincia di Latina. La tragedia si è verificata durante una visita in un’area ricettiva della zona. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza della struttura.

Un bambino di 7 anni, originario dei Roma, è morto annegato nella piscina di un complesso alberghiero alle terme di Suio, nel territorio di Castelforte, in provincia di Latina.Bambino di 7 anni morto in piscinaLa tragedia è accaduta dopo l’ora di pranzo. Il bimbo, che stava facendo il bagno, è.🔗 Leggi su Romatoday.it

Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse risucchiato dal bocchettone»

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Nonostante i soccorsi immediati, compreso l'intervento di un'eliambulanza, per il bambino non c'è stato nulla da fare facebook

Un bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Purtroppo inutile l'intervento dei soccorsi, arrivati con un'ambulanza del 118 e un'auto medica e, inoltre, un'eliambulanza, atterrata nei campi vicino le terme x.com