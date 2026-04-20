Balneari l' appello del Consorzio turistico isole Pelagie | Escludere Lampedusa da direttiva Bolkestein

Un rappresentante del consorzio turistico delle isole Pelagie ha lanciato un appello alle autorità nazionali e regionali, in particolare all’assessore al Territorio e Ambiente. La richiesta riguarda la modifica del bando tipo nazionale per le concessioni balneari, che secondo il consorzio non considera le differenze tra i vari territori. L’obiettivo è escludere Lampedusa dall’applicazione della direttiva Bolkestein, ritenuta inadatta alle specificità locali.

"Chiediamo al governo nazionale e al governo regionale, in particolare all’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, di attivarsi per modificare il ‘bando tipo nazionale per le concessioni balneari’ che, così come strutturato, non tiene conto delle profonde differenze tra i territori.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Direttiva Bolkestein. Balneari sulle barricate: "Pronti a protestare al festival di Sanremo"Il logo è del tutto significativo, c’è il sole, gli ombrelloni, il mare e un’espressione inequivocabilmente arrabbiata. "Direttiva Bolkestein, ci faremo trovare pronti"Grande partecipazione all’incontro dell’Amministrazione con i balneari per parlare di Piano spiaggia e Bolkestein. Contenuti utili per approfondire Balneari: Escludere Lampedusa da direttiva BolkesteinChiediamo al governo nazionale e al governo regionale, in particolare all’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, di attivarsi per modificare il ‘bando tipo nazionale per le concessioni ba ... grandangoloagrigento.it Concessioni balneari: Lampedusa contesta il bando, per gli operatori ignorato il contesto umanitario, ambientale ed economicoSi discute in questi giorni del nuovo bando per le concessioni balneari in Italia. Gli operatori di Lampedusa, però, lo contestano sostenendo che ignora il contesto umanitario, ambientale ed economic ... blogsicilia.it