Direttiva Bolkestein ci faremo trovare pronti

All'incontro tra l'amministrazione e i balneari, si è discusso del Piano spiaggia e della direttiva Bolkestein. Numerosi rappresentanti del settore hanno partecipato alla riunione, che ha affrontato i temi relativi alle nuove normative e alle modalità di adeguamento. L'appuntamento ha visto un confronto diretto tra le parti, con l'obiettivo di prepararsi alle prossime scadenze legislative.

Grande partecipazione all'incontro dell'Amministrazione con i balneari per parlare di Piano spiaggia e Bolkestein. Tra i partecipanti anche Confcommercio, Confartigianato e Cna. Ad aprire i lavori il sindaco Valerio Vesprini: "Abbiamo avviato una ricognizione puntuale dello stato delle concessioni balneari attraverso uno screening preliminare necessario alla definizione del nuovo Piano Spiaggia. Prima di proseguire dobbiamo fotografare con precisione l'esistente, per definire regole certe e una pianificazione che tenga conto della situazione reale". Vesprini ha quindi illustrato il lavoro affidato allo studio dell'architetto Vissani, incaricato alla redazione del nuovo Piano Spiaggia.