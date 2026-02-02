Pattinaggio Riccione | al trofeo Nazionale del Conero le formazioni riccionesi conquistano tutte il podio

Sabato scorso, le squadre di Pattinaggio Riccione hanno dominato al 7° Trofeo Nazionale del Conero a Camerano. Tutte le formazioni riccionesi, dai quartetti al gruppo junior, sono salite sul podio, portando a casa risultati importanti e dimostrando il grande lavoro portato avanti in questi mesi.

Marco Perrotti ha inaugurato la stagione del libero al campionato interprovinciale di San Giovanni in Persiceto conquistando l'oro Tutte le formazioni del Pattinaggio Riccione presenti sabato scorso al 7° Trofeo Nazionale del Conero a Camerano conquistano le prime posizioni nelle rispettive categorie: dai quartetti al gruppo junior, tutti gli atleti dell'artistico salgono sul podio, mettendo a segno risultati eccellenti. Ottima la partenza anche della stagione del libero con Marco Perrotti che al campionato interprovinciale di San Giovanni in Persiceto ha messo a segno un ottimo primo posto. Grande la soddisfazione anche per il quartetto Green Pearl Show White che ottiene il 3° posto su sette formazioni in gara al suo debutto in divisione nazionale: Alessia Paolucci, Mia Marcaccini, Penelope Nicolini e Caterina Leardini hanno eseguito il loro cavallo di battaglia, il programma "Silenziosi racconti di strada: io.

