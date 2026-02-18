Roma tra Ghetto e Isola Tiberina | un viaggio a ritroso nel tempo dal 22 febbraio Prenotazioni aperte

Il 22 febbraio 2026, a Roma, si terrà una visita guidata tra il Ghetto Ebraico e l’Isola Tiberina, due luoghi ricchi di storia. La passeggiata permette di scoprire le radici antiche della città, con tappe che includono il Tempio Maggiore e le antiche botteghe di pescatori lungo il fiume. Le prenotazioni sono già aperte e molti partecipanti si sono già iscritti. Questo evento offre l’opportunità di conoscere meglio i quartieri più suggestivi di Roma, ancora oggi pieni di fascino e testimonianze del passato.

Roma Riscopre i Segreti del Tempo: Passeggiata tra Ghetto Ebraico e Isola Tiberina. Una passeggiata guidata nel cuore di Roma, tra la storia millenaria dell’Isola Tiberina e le vie del Ghetto Ebraico, è in programma per il 22 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa da Roma Caput Tour, offre un itinerario di circa due ore alla scoperta di un angolo suggestivo della capitale, unendo leggende, arte e testimonianze di epoche passate. Il costo è di 15 euro a persona. Un Appuntamento con la Storia in Piazza San Bartolomeo. L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 in Piazza di San Bartolomeo all’Isola, di fronte alla chiesa e sotto la colonna centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Montecristo: aperte le prenotazioni per 1.725 visitatori nel 2026, un’isola tra natura, storia e tutela Unesco.L’isola di Montecristo riapre le sue porte ai visitatori per il 2026.

Firenze: Piazza dei Ciompi si trasforma in un viaggio nel tempo tra fumetti, vinili e vintage il 21-22 febbraio.Il mercatino di fumetti, vinili e oggetti vintage ha preso vita nel cuore di Firenze, precisamente in Piazza dei Ciompi, il 21 e 22 febbraio, attirando appassionati e curiosi da tutta la città.

