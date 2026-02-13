Tommaso Baldanzi, arrivato al Genoa a fine gennaio, ha finalmente la possibilità di esordire contro la Cremonese, dopo mesi di attesa. De Rossi lo inserisce nella formazione titolare per la partita di domani, puntando sul suo talento per cambiare le sorti in attacco. Il giovane attaccante di Poggibonsi sarà chiamato a dimostrare il motivo dell’investimento fatto dalla società.

L’acquisto di Tommaso Baldanzi è stato finalizzato dal Genoa a fine gennaio con l’obiettivo dichiarato di innalzare il tasso tecnico della trequarti, eppure il talento di Poggibonsi non ha ancora calcato il prato di Marassi. Un’assenza prolungata che ha alimentato l’attesa del popolo rossoblù, impaziente di vedere all’opera il fantasista prelevato dalla Roma in prestito oneroso per un milione di euro (con riscatto fissato a dieci). Il ritardo nel debutto è imputabile a un’insidiosa recidiva muscolare al retto femorale della coscia destra, un problema che l’ex Empoli si trascina dall’ultima fase della sua esperienza capitolina e che ha richiesto una gestione estremamente cautelativa da parte dello staff medico ligure. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Genoa, l’ora di Baldanzi: De Rossi lo lancia contro la Cremonese per il debutto d’autore

Approfondimenti su genoa baldanzi

Questa mattina il Genoa ha ufficializzato l’ingresso di Amorim nella lista dei titolari.

Dopo la vittoria contro il Bologna, l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha commentato l’impatto di Baldanzi sulla squadra e ha risposto alle domande sulla sua filosofia di allenamento, definita “deRossismo”.

Ultime notizie su genoa baldanzi

