Genoa Baldanzi svela | Voglio convincere il club a riscattarmi! Non è stato un passo indietro ecco cosa è successo a Roma De Rossi ha sempre la stessa fame
Tommaso Baldanzi ha spiegato di voler convincere il Genoa a riscattarlo, dopo il prestito dalla Roma. La scelta di trasferirsi in Liguria non rappresenta un passo indietro, ha precisato, ma un’opportunità per crescere. Ricorda l’esperienza a Roma come formativa, mentre De Rossi continua a mantenere alta la sua energia e determinazione. Baldanzi ha anche rivelato di aver lavorato intensamente per adattarsi al nuovo ruolo e alla squadra. Ora aspetta di conoscere le decisioni del club sulla sua eventuale permanenza.
Baldanzi: Calcio più fisico, ma si può essere bassi e forti. Voglio convincere il Genoa a riscattarmiIl trequartista alto 170 cm voluto da De Rossi: «Oggi sono preferiti giocatori strutturati, uno stimolo per quelli come me. Nella mia mia scelta ha pesato il ... ilsecoloxix.it
Genoa, Baldanzi: Alla Roma tanta concorrenza, ora voglio crescere con De RossiL'attaccante si è trasferito in Liguria dopo due anni in giallorosso: Ringrazio Gasperini. Questa volta spero di lavorare più tempo con Daniele. Voglio meritarmi il riscatto ... ilromanista.eu
