Genoa Baldanzi svela | Voglio convincere il club a riscattarmi! Non è stato un passo indietro ecco cosa è successo a Roma De Rossi ha sempre la stessa fame

Tommaso Baldanzi ha spiegato di voler convincere il Genoa a riscattarlo, dopo il prestito dalla Roma. La scelta di trasferirsi in Liguria non rappresenta un passo indietro, ha precisato, ma un’opportunità per crescere. Ricorda l’esperienza a Roma come formativa, mentre De Rossi continua a mantenere alta la sua energia e determinazione. Baldanzi ha anche rivelato di aver lavorato intensamente per adattarsi al nuovo ruolo e alla squadra. Ora aspetta di conoscere le decisioni del club sulla sua eventuale permanenza.