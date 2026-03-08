Restano bloccati tra le rocce nel Casertano soccorsi dai vigili del fuoco

Questa mattina, due persone sono rimaste bloccate tra le rocce a Castel Morrone, nel Casertano. Un team dei Vigili del Fuoco di Caserta è intervenuto in via Torre, vicino al Monte Castello, dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso dalla sala operativa. I soccorritori hanno raggiunto i soggetti e li hanno tratti in salvo. La situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, è intervenuta in via Torre, nei pressi del Monte Castello nel comune di Castel Morrone, in seguito ad una chiamata di soccorso di due persone in difficoltà,ricevuta dalla sala operativa. I Vigili del Fuoco, insieme al personale del 118, sono riusciti a raggiungere sul costone del monte due uomini della zona rimasti bloccati dopo il ferimento di uno dei due, di circa 70 anni, in seguito ad una caduta tra le rocce. Una volta in cima e dopo aver stabilizzato il ferito, è stato necessario fare intervenire un elicottero del 118 per il successivo trasporto in un ospedale di Napoli per le cure necessarie.