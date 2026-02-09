Un’isola di fango, pietre e rifiuti si è formata nel lago di Iseo, proprio davanti a Pizzo di Costa Volpino. La presenza di questa massa di detriti preoccupa le autorità: si stimano circa trentamila metri cubi da rimuovere. La formazione di questa

Costa Volpino (Bergamo), 9 febbraio 2026 – Un’isola fantasma, nata dal fango, dal pietrisco, dai rovi e detriti trascinati dalle correnti è comparsa in prossimità della foce del fiume Oglio nel lago d’Iseo, di fronte a Pizzo di Costa Volpino. La formazione, un agglomerato di detriti portati a lago dal corso d’acqua, è emersa qualche settimana fa a causa del significativo abbassamento dei livelli del lago d’Iseo, in questo periodo in secca a causa dell’assenza di piogge. Emergenza idrogeologica. L’affioramento, stimato in almeno trentamila metri cubi di materiale, rappresenta un serio ostacolo per la navigazione ma non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Isola fantasma di fango, pietre e rifiuti nel lago di Iseo alla foce del fiume Oglio: trentamila metri cubi da rimuovere

Approfondimenti su Iseo Lake

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Iseo Lake

Isola di Wight, festival nel fangoRoma - Caos e disagi per i numerosi appassionati di musica accorsi per partecipare al Festival dell’isola di Wight, investita da un’ondata di fango a causa delle piogge torrenziali che stanno ... ilsecoloxix.it

Cultura e Territorio al Liceo "Empedocle" Lunedì 9 febbraio, alle ore 10:00, l’Aula Magna della sede centrale ospiterà il Dott. Beniamino Biondi per la presentazione del volume “L’isola che non c’è – Guida ai borghi fantasma della Sicilia”. L'evento, forteme facebook