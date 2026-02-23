Palermo onora la Resistenza | murale per Colajanni e Righi simbolo

Un murale dedicato ai partigiani Pompeo Colajanni e Olema Righi viene realizzato a Palermo, per commemorare la Resistenza. L’opera si trova in via Piersanti Mattarella e verrà inaugurata venerdì 27 febbraio alle 15:00. L’arte urbana diventa un modo per mantenere vivo il ricordo di chi ha combattuto contro il fascismo. La scelta del luogo e il coinvolgimento della comunità sottolineano il legame tra passato e presente. La cerimonia attira l’attenzione di molti residenti.

Palermo si prepara a celebrare la Resistenza con un murale che unisce arte e memoria storica. Venerdì 27 febbraio alle 15:00, in via Piersanti Mattarella, sarà inaugurata l’opera dedicata ai partigiani Pompeo Colajanni e Olema Righi. L’iniziativa, promossa dall’Anpi di Palermo e realizzata dall’artista Igor Palminteri Scalisi, è stata resa possibile grazie al contributo dell’assessorato regionale ai Beni culturali e al patrocinio del Comune. L’evento, inizialmente previsto per il 20 gennaio, è stato rinviato a causa del maltempo, ma ora tutto è pronto per la cerimonia di svelata. Un omaggio alla Resistenza tra arte e storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

