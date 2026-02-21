Alta Irpinia cittadini e comitati insorgono | No al parco eolico Guardia-Andretta
In Alta Irpinia, cittadini e comitati si mobilitano contro il progetto eolico Guardia-Andretta. La causa deriva dalla preoccupazione per l’impatto ambientale e sulla salute locale, poiché l’impianto prevede l’installazione di numerose turbine vicino alle aree agricole. Il Comitato “Fuori dalle pale” e “No eolico selvaggio” di Bisaccia organizzano incontri pubblici e raccolgono adesioni, chiedendo di fermare i lavori prima che la situazione peggiori. La protesta continua mentre il progetto resta in fase di valutazione.
Progetto sproporzionato, troppe incongruenze e criticità ambientali: richiesta unanime di stop agli aerogeneratori industriali L’intervento interesserebbe i territori dei Comuni di Andretta, Bisaccia, Guardia Lombardi, Rocca San Felice e Lacedonia, in un’area ritenuta di elevato pregio paesaggistico, ambientale e agricolo. Secondo il Comitato, dall’analisi della documentazione emergerebbero incongruenze sia formali sia sostanziali. In particolare, nella descrizione iniziale viene indicata come proponente la società Web Italia Energie Rinnovabili S.r.l., mentre negli atti progettuali risulta Web Guardia Energie Rinnovabili S.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Un nuovo maxi-parco eolico minaccia Lacedonia e l’Irpinia d’Oriente
Maxi eolico in Alta Irpinia: scatta la mobilitazione delle associazioniLe associazioni della zona hanno deciso di mobilitarsi contro il progetto di un maxi eolico in Alta Irpinia, nel comune di Lacedonia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni avversi previsti dalle ore 00:00 alle ore 18:00 di domenica 15 febbraio 2026; Allerta meteo venerdì 20 febbraio, scuole chiuse a Benevento; Ospedale di comunità a Montella, PRC Irpinia: L'Amministrazione tenta di blindare il dibattito con la minaccia di azioni legali; Aree interne e spopolamento: il volontariato come presidio di comunità e futuro.
Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia: interventi formativi a favore di persone maggiormente svantaggiate vulnerabili e a rischio discriminazioneIl Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia è beneficiario della Sovvenzione Campania Welfare e tra le altre azioni, è prevista l’azione b, in particolare: interventi di presa in carico multi-profes ... irpinianews.it
Accordo Territoriale di Genere progetto D.I.A.N.A. Donne e Inclusione attiva iN Alta Irpinia05/06/2018 - Il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia; Comuni dell’Ambito Territoriale A3 di Lioni: Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, ... regione.campania.it
ALTA IRPINIA: CONTROLLI AMBIENTALI DEI CARABINIERI – DENUNCIATO UN IMPRENDITORE E SEQUESTRATA AREA CON 20 METRI CUBI DI RIFIUTI SPECIALI - facebook.com facebook