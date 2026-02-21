Alta Irpinia cittadini e comitati insorgono | No al parco eolico Guardia-Andretta

In Alta Irpinia, cittadini e comitati si mobilitano contro il progetto eolico Guardia-Andretta. La causa deriva dalla preoccupazione per l’impatto ambientale e sulla salute locale, poiché l’impianto prevede l’installazione di numerose turbine vicino alle aree agricole. Il Comitato “Fuori dalle pale” e “No eolico selvaggio” di Bisaccia organizzano incontri pubblici e raccolgono adesioni, chiedendo di fermare i lavori prima che la situazione peggiori. La protesta continua mentre il progetto resta in fase di valutazione.

Progetto sproporzionato, troppe incongruenze e criticità ambientali: richiesta unanime di stop agli aerogeneratori industriali L'intervento interesserebbe i territori dei Comuni di Andretta, Bisaccia, Guardia Lombardi, Rocca San Felice e Lacedonia, in un'area ritenuta di elevato pregio paesaggistico, ambientale e agricolo. Secondo il Comitato, dall'analisi della documentazione emergerebbero incongruenze sia formali sia sostanziali. In particolare, nella descrizione iniziale viene indicata come proponente la società Web Italia Energie Rinnovabili S.r.l., mentre negli atti progettuali risulta Web Guardia Energie Rinnovabili S.

Maxi eolico in Alta Irpinia: scatta la mobilitazione delle associazioni

