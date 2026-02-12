Infiltrazioni d' acqua addio | al Marconi partono i lavori da 400 mila euro per rifare i tetti dei laboratori

Sono partiti i lavori di oltre 400 mila euro per rifare i tetti dei laboratori al Marconi di Forlì. Dopo mesi di attese, finalmente si interviene per eliminare le infiltrazioni d'acqua che da tempo creavano problemi agli studenti e alle attività scolastiche. Le opere di manutenzione, consegnate ufficialmente, riguardano le coperture dell’istituto tecnico industriale, che ora si prepara a ricevere un tetto nuovo di zecca.

I lavori termineranno, salvo imprevisti, entro giugno e saranno realizzati in collaborazione con la dirigenza scolastica, con l’obiettivo di ridurre al minimo le interferenze con l’attività didattica Sono stati consegnati i lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria delle coperture dell’istituto tecnico industriale Marconi di Forlì. L’intervento è finanziato con un contributo complessivo di 400 mila euro, assegnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Crociani Costruzioni di Forlì a seguito dell’espletamento di procedura negoziata con un ribasso pari al 18,52%.🔗 Leggi su Forlitoday.it

