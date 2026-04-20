Il cielo del 19 aprile 2026 ha regalato uno spettacolo visivo con il bacio tra Luna e Venere, due corpi celesti visibili a occhio nudo. L’evento ha attirato l’attenzione di molti che si sono riuniti all’aperto per osservare la congiunzione. Durante la serata, è stato possibile vedere il pianeta Venere vicino alla Luna, creando un’immagine suggestiva nel cielo notturno. Vari appassionati hanno condiviso foto e commenti sui social network.

Un incontro celeste affascinante che ha catturato lo sguardo di appassionati e curiosi: ecco cosa abbiamo davvero osservato nel cielo notturno.. Cos’è il “bacio” tra Luna e Venere. Nella notte tra il 19 e il 20 aprile 2026, molti osservatori del cielo hanno assistito a un fenomeno suggestivo spesso definito, in modo evocativo, “bacio tra Luna e Venere”. In realtà, dal punto di vista scientifico, si tratta di una congiunzione astronomica, ovvero un apparente avvicinamento tra due corpi celesti nel cielo osservato dalla Terra. La Luna, nel suo moto orbitale attorno al nostro pianeta, passa frequentemente vicino ai pianeti visibili a occhio nudo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bacio Luna Venere: lo spettacolo del cielo del 19 aprile 2026

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