Oroscopo del 7 Aprile 2026 Luna in Sagittario e Venere in Toro

Da romadailynews.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 7 aprile 2026, il cielo vede la Luna in Sagittario e Venere in Toro. Questa configurazione influenzerà le giornate di molti, portando attenzione a determinati aspetti delle relazioni e delle emozioni. Le posizioni planetarie di questa giornata sono state osservate e annotate dagli astrofili, che ne riferiscono gli effetti sulla vita quotidiana. A Roma, i cittadini si preparano a vivere questa giornata con le energie che il cielo suggerisce.

Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Il cielo di questo martedì 7 aprile ci invita a guardare oltre il Grande Raccordo Anulare. La Luna nel segno del Sagittario accende la miccia della curiosità e del viaggio, fisico o mentale che sia. Roma vibra di una nuova energia primaverile, spingendo anche i più pigri a pianificare nuove avventure. Tuttavia, il rigore di Saturno dai Pesci ci ricorda che i sogni hanno bisogno di una struttura per non svanire all’alba. È una giornata ideale per chi si occupa di legge, editoria o commercio con l’estero. In serata, il clima si fa più dolce e concreto grazie a Venere, che suggerisce di godersi i piaceri della buona tavola e degli affetti sinceri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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