Bologna in corsa per la qualificazione europea | sfida decisiva contro il Brann in ottavi di finale

Il Bologna si prepara a una partita fondamentale contro il Brann, valida per gli ottavi di finale e decisiva per la qualificazione europea. La squadra di Mihajlovic arriva in forma altalenante, tra momenti di buona prestazione e qualche incertezza, ma è pronta a dare tutto per passare il turno e continuare l’avventura internazionale.

Il Bologna calcio si trova a un bivio decisivo nella corsa alla qualificazione europea. Dopo un campionato in cui ha alternato momenti di grande spinta a periodi di incertezza, la squadra di Sinisa Mihajlovi? è chiamata a superare un ostacolo di rilievo: il Brann, squadra norvegese che ha dimostrato di essere una delle sorprese del campionato locale. La sfida, in programma per la prossima settimana, è il primo turno del play-off per l'Europa League. Il match di andata si giocherà a Bologna, con il ritorno in programma in Norvegia. Un successo in casa potrebbe dare al Bologna un vantaggio psicologico e tecnico fondamentale.

