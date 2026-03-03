San Felice a Cancello due morti per la frana | l’ex sindaco chiede di essere interrogato dalla Procura

A San Felice a Cancello, due persone sono morte a causa di una frana che si è verificata recentemente. L’ex sindaco del paese, un commercialista e candidato alle ultime elezioni regionali, ha chiesto di essere ascoltato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. La richiesta è stata formalizzata e riguarda le circostanze dell’evento.

Il Dott. Giovanni Ferrara, commercialista e già sindaco di San Felice a Cancello, nonché candidato alle ultime elezioni regionali della Campania come consigliere, ha formalmente richiesto di essere interrogato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle indagini relative alla tragedia che, il 24 agosto 2024, ha colpito la frazione Talancio, causando la morte di Giuseppe Guadagnino e della madre Agnese Milanese, rispettivamente di 42 e 77 anni. Ferrara, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci, è indagato per omicidio colposo. Secondo l’accusa, in qualità di sindaco, avrebbe omesso, insieme ad altri soggetti, di adottare le necessarie misure di manutenzione sull’opera idraulica realizzata nel Vallone Sant’Egidio, nella zona del Vallone di San Felice a Cancello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

