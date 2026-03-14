Sversamenti da due depuratori e cattiva manutenzione quattro indagati nel Crotonese | anche sindaco ed ex primo cittadino
Nel Crotonese, quattro persone sono state indagate per sversamenti di reflui fognari non trattati provenienti da due depuratori, accusate anche di cattiva manutenzione. Tra gli indagati figurano un sindaco e un ex primo cittadino. Le inchieste riguardano i rilievi sulla gestione dei depuratori e le conseguenze di eventuali malfunzionamenti, che avrebbero causato il rilascio di sostanze nel fiume Neto.
Depuratori con cattiva manutenzione che hanno poi portato, secondo l’accusa, a sversamenti reflui fognari non trattati arrivati fino al fiume Neto. Con quest’accusa quattro persone sono indagate nel Crotonese: si tratta del sindaco e dell’ex sindaco di Belvedere Spinello, Antonio Amato e Rosario Macrì, e di due funzionari del Comune. I due depuratori sotto accusa sono quelli situati in località Chiusa del Pozzo e Chiatrette: secondo le indagini la cattiva gestione degli impianti avrebbe portato a impaludare anche alcune aree del territorio comunale. Gli sversamenti avrebbero interessato un’area di particolare pregio naturalistico, inserita nella Rete Natura 2000 quale Zona di Protezione Speciale “Foce del Neto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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