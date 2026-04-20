Azienda sequestrata riutilizzata illegalmente denunciato il titolare

Durante un’operazione di controllo contro il riutilizzo illecito di un’azienda sequestrata, è stato denunciato il titolare. Le forze dell’ordine hanno accertato che l’attività sequestrata era stata riattivata senza autorizzazione, violando le disposizioni di legge. L’intervento si è concluso con la denuncia e il sequestro di ulteriori attrezzature. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori violazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa tra le Procure, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un imprenditore 46 enne del posto, resosi responsabile del reato di violazione dei sigilli. Nello specifico, i Carabinieri eseguivano accertamenti presso un’azienda, sita nel polo conciario solofrano, sottoposta a sequestro preventivo nel corso dell’anno 2021 per assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e alla gestione illecita di rifiuti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Azienda sequestrata riutilizzata illegalmente, denunciato il titolare Trecento metri quadrati di terreno vegetale trasformati in una discarica abusiva Notizie correlate Solofra, sequestrata azienda per rifiuti pericolosi: denunciato il titolareI Carabinieri Forestali scoprono rifiuti speciali stoccati senza controllo, impianto di lavaggio irregolare e verniciatura non autorizzata: scatta il... Ambiente: inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda e denunciato titolareI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del...