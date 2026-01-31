Solofra sequestrata azienda per rifiuti pericolosi | denunciato il titolare

I Carabinieri Forestali di Solofra hanno messo i sigilli a un’azienda che gestiva rifiuti pericolosi senza le dovute autorizzazioni. Durante un controllo, hanno trovato rifiuti speciali stoccati in modo irregolare, un impianto di lavaggio che funzionava senza permesso e un’attività di verniciatura non autorizzata. Il sequestro riguarda circa 5000 metri quadrati di proprietà. Il titolare dell’azienda è stato denunciato.

I Carabinieri Forestali scoprono rifiuti speciali stoccati senza controllo, impianto di lavaggio irregolare e verniciatura non autorizzata: scatta il sequestro di 5000 mq. Solofra (AV) – Proseguono le attività dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, affiancati dai colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno. Durante una verifica in un’azienda specializzata nella fabbricazione e manutenzione di macchinari per l’industria del cuoio e delle pelli, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità ambientali. Rifiuti speciali pericolosi stoccati senza controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Solofra, sequestrata azienda per rifiuti pericolosi: denunciato il titolare Approfondimenti su Solofra Sequestro Monteforte Irpino, sequestrata area con rifiuti pericolosi: denunciato titolare di un’officina A Monteforte Irpino, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’area di 200 mq contenente 25 metri cubi di rifiuti pericolosi non classificati e esposti alle intemperie. Solofra, rifiuti pericolosi in conceria: denunciato imprenditore Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Solofra Sequestro Argomenti discussi: Solofra, sequestrata azienda inquinante: rifiuti tossici abbandonati all’aperto; Solofra - Inquinamento fiume Sarno: sequestrata un'azienda, amministratore denunciato; Inquinamento del Sarno, sequestrata azienda a Solofra; Sequestrata a Solofra l'azienda inquinante: rifiuti tossici abbandonati all'aperto. Azienda inquinante sequestrata nell'AvellineseSequestrata dai carabinieri forestali a Solofra, in provincia di Avellino, un'azienda operante nel settore della fabbricazione e manutenzione di apparecchiature per l'industria, cuoio e pelli. (ANSA) ... ansa.it Solofra - Inquinamento fiume Sarno: sequestrata un'azienda, amministratore denunciato& I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si re ... tusinatinitaly.it #Cronaca Inquinamento del Sarno, sequestrata azienda a Solofra: #ILMONITO Avellino, 30 gennaio – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i militari dell’Arma territoriale, nell’ambito di L'articolo Inquinamento del Sarno, sequestrata azie - facebook.com facebook Aavellino – I carabinieri forestali del Nucleo operativo ecologico di Avellino hanno posto sotto sequestro un’azienda di Solofra, nel cuore dell’Avellinese, specializzata nella fabbricazione e manutenzione di apparecchiature per l’industria del cuoio e delle pelli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.