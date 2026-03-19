Roberta Bruzzone accusata di stalking da una collega | rischia il rinvio a giudizio

Una collega ha denunciato Roberta Bruzzone per stalking, affermando che avrebbe creato gruppi online per offenderla con insulti pesanti. La denuncia è stata presentata alle autorità e ora si attende una decisione sul possibile rinvio a giudizio. La questione riguarda comportamenti accusati di aver coinvolto più persone e di aver creato un clima di intimidazione.

Roberta Bruzzone è accusata di stalking da una sua collega: avrebbe creato dei gruppi dove insieme ad altri l'avrebbe offesa con insulti pesanti Roberta Bruzzoneè una delle criminologhe più famose d’Italia. Fa diverse ospitate in tv dove dà i suoi pareri professionali in merito ad omicidi o altri gialli che infiammano il dibattito italiano. Ma adessoRepubblicarivela chel’esperta è stata accusata da una collega di stalkinge potrebbe essere rinviata a giudizio. Sarebbero tante le offese cheBruzzoneavrebbe rivolto alla sua collega:“miserabile esistenza”, “da Tso”, “sbava sui nostri profili”, “va cacciata a pedate nel sedere dai tribunali”, “le goccine di botox non servono più”,“in putrefazione”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roberta Bruzzone accusata di stalking da una collega: rischia il rinvio a giudizio Articoli correlati Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalkingLa criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking a Cagliari. Prete-giornalista molesta collega, pm chiede rinvio a giudizio(Adnkronos) –La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un prete giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale ai danni... Contenuti utili per approfondire Roberta Bruzzone Temi più discussi: Stalking a una collega: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio; Accusata ingiustamente. La criminologa Bruzzone pronta a denunciare; Querela Bruzzone che aveva denunciato il figlio neurologo: caso archiviato; Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking. Stalking a una collega. Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizioIl mondo della criminologia italiana finisce sotto la lente d'ingrandimento della magistratura, rivelando un sottobosco di veleni e attacchi social ... thesocialpost.it Stalking a una collega: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizioChiuse le indagini della procura di Cagliari: in chat con tre collaboratori avrebbe organizzato attacchi sui social a Elisabetta Sionis ... milano.repubblica.it Roberta... - Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa - facebook.com facebook