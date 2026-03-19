Roberta Bruzzone, criminologa, è stata accusata di stalking da una collega, Elisabetta Sionis, attraverso commenti e messaggi sui social. Le presunte azioni offensive sarebbero durate circa tre anni e coinvolgerebbero anche la figlia minorenne della vittima. La questione ora potrebbe portare a un procedimento giudiziario.

Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio. La nota criminologa è indagata per stalking nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Cagliari. L’accusa punta il dito contro quelli che definisce tre anni di attacchi social contro la collega Elisabetta Sionis e sua figlia minorenne tra insulti, allusioni e presunte azioni coordinate online con altre tre persone. Per cosa è indagata Roberta Bruzzone e perché rischia il processo Nell’avviso di conclusione delle indagini si legge il riferimento a una campagna persecutoria condotta per almeno tre anni. Secondo gli inquirenti, la vicenda riguarda un presunto stalking ai danni della succitata Elisabetta Sionis, psicologa forense e consulente in diversi casi di omicidio, nonché giudice presso il Tribunale dei minori di Cagliari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberta Bruzzone accusata di stalking a una collega via social, criminologa rischia il processo

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