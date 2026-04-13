Stazione di Frosinone e quartiere Scalo | perché cresce la percezione di insicurezza
Negli ultimi mesi, numerosi residenti e passanti hanno segnalato un aumento di episodi di insicurezza nell’area della stazione e nel quartiere Scalo di Frosinone. Le segnalazioni riguardano situazioni di disagio e comportamenti considerati rischiosi, portando a una crescente preoccupazione tra le persone che frequentano queste zone. L’attenzione si concentra sulla percezione di insicurezza che si sta diffondendo tra la comunità locale.
Negli ultimi mesi, l’area della stazione e del quartiere Scalo di Frosinone è sempre più spesso al centro di segnalazioni da parte dei cittadini. Episodi di degrado urbano, comportamenti violenti e situazioni di disagio sociale stanno contribuendo a costruire un clima di paura diffusa, come.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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