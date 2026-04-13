Stazione di Frosinone e quartiere Scalo | perché cresce la percezione di insicurezza

Negli ultimi mesi, numerosi residenti e passanti hanno segnalato un aumento di episodi di insicurezza nell’area della stazione e nel quartiere Scalo di Frosinone. Le segnalazioni riguardano situazioni di disagio e comportamenti considerati rischiosi, portando a una crescente preoccupazione tra le persone che frequentano queste zone. L’attenzione si concentra sulla percezione di insicurezza che si sta diffondendo tra la comunità locale.