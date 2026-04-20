Il dibattito intorno al centro sociale Askatasuna si riaccende dopo le dichiarazioni di un rappresentante di Avs, che ha definito la zona rossa nel quartiere Vanchiglia più pericolosa rispetto al centro sociale stesso. La critica riguarda le misure di sicurezza messe in atto nel quartiere, che ospita l’edificio sgomberato alcuni mesi fa. Il confronto politico si riaccende in seguito alle affermazioni del vicecapogruppo di Avs alla Camera.

Si riaccende lo scontro politico sul caso Askatasuna. A sollevare nuove polemiche è il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi, che attacca il dispositivo di sicurezza predisposto nel quartiere Vanchiglia, dove sorge l’ex centro sociale sgomberato nei mesi scorsi. "Da quattro mesi a Torino ogni giorno decine di agenti in assetto antisommossa presidiano un posto vuoto, un luogo che fino a poco tempo fa era pieno di persone, di socialità e comunità. Ora, dopo essere stato sgomberato e murato, sembra davvero un posto occupato da forze che non lo vogliono restituire al quartiere", la sua analisi a proposito della situazione attorno all’edificio di corso Regina 47, oggi sorvegliato dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Avs difende ancora Askatasuna: “Zona rossa più pericolosa del centro sociale”

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