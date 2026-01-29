Frana a Niscemi Ciciliano | Più grande del Vajont zona rossa si allarga verso centro città Musumeci | Stop a rate dei mutui

La frana a Niscemi si sta allargando e preoccupa gli abitanti. Secondo Ciciliano, il disastro è più grande del Vajont, e la zona rossa si estende sempre più verso il centro della città. Il governatore Musumeci ha annunciato lo stop ai pagamenti delle rate dei mutui, ma ancora non si sa quanto la frana possa avanzare. La situazione resta critica e i residenti sono in allerta.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.