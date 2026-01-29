Frana a Niscemi Ciciliano | Più grande del Vajont zona rossa si allarga verso centro città Musumeci | Stop a rate dei mutui

La frana a Niscemi si sta allargando e preoccupa gli abitanti. Secondo Ciciliano, il disastro è più grande del Vajont, e la zona rossa si estende sempre più verso il centro della città. Il governatore Musumeci ha annunciato lo stop ai pagamenti delle rate dei mutui, ma ancora non si sa quanto la frana possa avanzare. La situazione resta critica e i residenti sono in allerta.

Per Ciciliano è peggio del Vajont, il disastro che si verificò la sera del 9 ottobre 1963. Musumeci: "Non sappiamo quanto la linea della frana possa ancora estendersi. I tecnici hanno suggerito altri 150 metri" La frana a Niscemi continua a preoccupare. Il capo della Protezione civile Fabio C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

