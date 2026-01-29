Frana a Niscemi Ciciliano | Più grande del Vajont zona rossa si allarga verso centro città Musumeci | Stop a rate dei mutui
La frana a Niscemi si sta allargando e preoccupa gli abitanti. Secondo Ciciliano, il disastro è più grande del Vajont, e la zona rossa si estende sempre più verso il centro della città. Il governatore Musumeci ha annunciato lo stop ai pagamenti delle rate dei mutui, ma ancora non si sa quanto la frana possa avanzare. La situazione resta critica e i residenti sono in allerta.
Per Ciciliano è peggio del Vajont, il disastro che si verificò la sera del 9 ottobre 1963. Musumeci: "Non sappiamo quanto la linea della frana possa ancora estendersi. I tecnici hanno suggerito altri 150 metri" La frana a Niscemi continua a preoccupare. Il capo della Protezione civile Fabio C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Niscemi Frana
Niscemi, la Protezione civile: “La frana è più grande di quella del Vajont. La zona rossa si allarga verso il centro città”
La frana a Niscemi si sta espandendo rapidamente e preoccupa le autorità.
Niscemi, Ciciliano: "La frana va verso il centro città, peggio del Vajont" | Musumeci: "Fronte si allargherà di 400 metri"
La frana di Niscemi sta avanzando velocemente verso il centro cittadino.
Ultime notizie su Niscemi Frana
Frana a Niscemi, Ciciliano: Volumi superiori a quelli del Vajont. Scontro politico: le opposizioni vogliono Meloni in AulaL'unico intervento strutturale risale al 2019, spesi però solo 1,2 milioni. Musumeci pronto a riferire il 4 febbraio, ma le opposizioni: Venga la premier ... affaritaliani.it
Niscemi, Ciciliano: «La frana è ancora attiva, un movimento più grande del Vajont»La frana che interessa Niscemi continua a muoversi ed è di dimensioni eccezionali. A ribadirlo è il capo del Dipartimento ... 98zero.com
A Niscemi si aggrava il rischio frana causato da piogge intense e urbanizzazione eccessiva su un territorio geologicamente fragile. https://tech.everyeye.it/notizie/niscemi-pericolo-perche-frana-non-sorpresa-geologi-856232.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook
Emergenza #frana a Niscemi (CL). La #Difesa è al fianco della popolazione. Il Ministro Guido #Crosetto ha garantito la massima disponibilità all'impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi. Su richiesta dell x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.