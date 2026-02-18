Nuova proroga zona rossa? Sindacati confederali contrari | Uso propagandistico del disagio sociale

I sindacati confederali criticano la possibile proroga della zona rossa, accusando le autorità di sfruttare il disagio sociale a scopi politici. La Prefettura potrebbe decidere oggi di estendere il provvedimento, che limita gli spostamenti nella zona intorno alla stazione ferroviaria di Padova, fino a maggio. Questa decisione potrebbe influenzare centinaia di residenti e commercianti già colpiti dalle restrizioni. Gianluca Badoer, segretario della Cgil di Padova, denuncia che si tratta di un uso propagandistico delle difficoltà delle persone.

«L’esperienza di questi mesi ha dimostrato chiaramente che la semplice logica dell'allontanamento forzato e del divieto di stazionamento non risolve i problemi strutturali di degrado e microcriminalità, ma si limita a spostarli di poche centinaia di metri, gravando ulteriormente sulle aree limitrofe senza offrire alcuna soluzione reale alla cittadinanza», spiegano in una nota congiunta. «È inaccettabile che questioni complesse che riguardano la marginalità sociale, la povertà e l'accoglienza vengano trattate esclusivamente come problemi di ordine pubblico, ignorando sistematicamente la necessità di investimenti nei servizi sociali, nella mediazione culturale e nelle politiche abitative», insistono Badoer, Scavazzin e Zanetti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

