Nuova casa dell’Avis La sezione si rilancia

La sezione Avis di Terranuova apre una nuova sede a causa del bisogno di spazi più ampi e funzionali. La vecchia sede non soddisfaceva più le esigenze di donatori e volontari, che spesso trovavano difficoltà a svolgere le attività quotidiane. La nuova struttura, situata in piazzale San Francesco, offrirà ambienti più confortevoli e accessibili. L’inaugurazione avverrà sabato alle 17, attirando molti presenti interessati all’apertura.

TERRANUOVA Un nuovo spazio, più funzionale e accogliente, pronto a diventare punto di riferimento per donatori e volontari: sabato alle ore 17 sarà inaugurata la nuova sede dell’Avis di Terranuova in piazzale San Francesco. Al taglio del nastro, che segna un passaggio storico per la sezione locale, seguirà l’assemblea ordinaria annuale degli associati. L’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo ha rappresentato un momento decisivo per l’associazione. Il gruppo dirigente, composto in prevalenza da donne giovani, esprime una chiara volontà di rinnovamento e una nuova energia organizzativa. E’ composto da Chiara Baglioni (presidente), Barbara Orlandi (vicepresidente), Daniele Amidei (tesoriere), Mariagrazia Iosco (segretaria), insieme ai consiglieri Chiara Perferi, Mauro Cocci, Sabrina Baldini, Fosco Lucattelli, Luca Tigli e Barbara Cavoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

